أحمد المحمدي يكشف عن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

كشف أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر والمحترف، في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، عن اسم المدرب الذي يعتبره الأفضل في إنجلترا.
قال المحمدي في تصريحات لموقع أستون فيلا الرسمي "ستيف بروس هو من أحضرني إلى إنجلترا، فقد طلب وجوديفي سندرلاند وهال سيتي، وأستون فيلا".
وواصل "بروس هو أفضل مدرب في إنجلترا، فقد ساعدني كثيراً للاستمرار في الكرة الإنجليزية، وهو ما يجعلني أحترمه بشدة".
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