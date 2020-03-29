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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاتسكة: في نهاية اليوم علينا احترام رغبة سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
اشارت صحيفة البيلد الالمانية الى ان نادي بوروسيا دورتموند الالماني يأمل في الحفاظ على لاعبه الانكليزي جايدن سانشو الى ما بعد فترة الصيف القادم.
ولفت رئيس مجلس ادارة الفريق هانز يواكيم فاتسكة الى ان الفريق سيحترم ارادة اللاعب اذا ما اعرب عن رغبته بترك الفريق والانتقال الى اي فريق يريده.
واضاف فاتسكة:" قبل انشتار وباء كورونا اعربنا عن رغبتنا ببقاء سانشو، الا انه وفي نهاية الامر عليك احترام رغبة اللاعب"، في وقت يستعد دورتموند للحصول على عروض للتخلي عن اللاعب قد تصل الى 130 مليون يورو.
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