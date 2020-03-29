عصام الحضري يرد على اتهامه بالسحر.. ويطرح قميص المونديال في مسابقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم المصري عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه بعد تلقيه خبر تواجده كحراس مرمى رقم 3 لمنتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا بالجابون 2017 دخل في نوبة بكاء هستيرية في غرفته.

الحضري قال في تصريحات تلفزيونية: طوال 25 سنة كنت الحارس رقم 1 في مصر، وحتى الآن لم أعلن اعتزالي بشكل رسمي رغم ابتعادي عن ممارسة كرة القدم منذ عام.

عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية قرر طرح قميصه الذي ارتداه في مباراة المنتخب الوطني ضد روسيا في كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018 في مسابقة عبر برنامج “ملعب أون تايم”.. حيث كان الحضري يجلس بديلا على دكة المنتخب في مباراة روسيا والتي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

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اللاعب المصري وجه سؤالا لمتابعي البرنامج بتوقع آخر مباراة له مع الأهلي قبل الرحل إلى سيون السويسري عام 2008.

الحضري البالغ من العمر حاليا 47 عاما لا يلعب حاليا في أي نادٍ، منذ فسخ عقده مع فريق النجوم منتصف العام الماضي، بعد التأكد من هبوطه لدوري الدرجة الأولى المصري.

وتحدث عن اتهامات وجهت له بالقيام بأعمال سحر خلال مسيرته، خاصة ما حدث خلال كأس أمم أفريقيا 2017، حينما كان هو الحارس رقم 3 في ترتيب من سيحموا عرين المنتخب المصري بعد أحمد الشناوي وشريف إكرامي، ليصاب الأخير قبل أيام من إطلاق المسابقة، بينما تعرض الشناوي للإصابة خلال اللقاء الأول للفراعنة بالبطولة ضد مالي.

وقال: هذه أقاويل وشائعات أراها تافهة، حين أصيب الشناوي في أول لقاء بأمم أفريقيا 2017، كنت أول لاعب في غرفته لأدعمه، وبعدما تعرض إكرامي للإصابة قبل البطولة، وقمت بتقديم الدعم له أيضا، هما كانا يعتقدان أنني أصنع لهما أعمال سحر لكي ألعب، ولو كان هذا صحيحا لشاركت منذ بداية المسابقة.