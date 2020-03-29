لقطة طريفة لزوجة بول بوجبا أثناء تحدي المناديل الورقية.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي، زوجة النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في لقطة طريفة خلال مشاركتها في تحدي المناديل الورقية.
”تحدي المناديل الورقية”، قام به عدد كبير من لاعبي الكرة لكسر الروتين اليومي والملل بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب تفسي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
ماريا زولاي نشرت على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو لمحاولتها التي لم تتكلل بالنجاح.. وظهرت زوجة بوجبا في الفيديو بصحبته وطفلهما يقف خلفها.
زوجة بوجبا أخطأت من اللمسة الثانية وأصابت طفلها البالغ عاما واحدا بالمناديل في وجهه، لتسارع إليه على الفور للاطمئنان على سلامته وسط ضحكات بوجبا من طريقة فشلها في التحدي.
يشار إلى أن العديد من نجوم الرياضة قاموا بتحدي المناديل الورقية ضمن حملة بعنوان “البقاء في المنزل - Stay At Home”، لنشر التوعية لدى الجماهير بضرورة الحجر المنزلي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
كانت تقارير وسائل الإعلام الإسبانية قد أشارت إلى أن فترة الانتقالات المقبلة هي الفرصة الأخيرة لبوجبا للانتقال لصفوف ريال مدريد، في ظل رغبة يونايتد في إنهاء هذا الجدل للأبد.
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