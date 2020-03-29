شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد مطالبة الجبلاية بمستحقات "كاف" الخاصة بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسؤولو الزمالك، طلب المستحقات المالية الخاصة بالنادى الأبيض لدى اتحاد الكرة التى أرسلها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلى قلعة ميت عقبة عبر الاتحاد المصرى لكرة القدم حيث سيقوم النادى الأبيض بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة، من أجل الحصول على تلك المستحقات.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الاتحاد وصل إليها مبلغ 275 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- من مستحقات نادي الزمالك من مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية وتابع مسئول الجبلاية أنه تم إيداع مبلغ كاف في خزينة اتحاد الكرة من مديونيات نادي الزمالك، وأن هناك اتفاق بين الاتحاد و الزمالك بالحصول على متأخرات الزمالك من المستحقات الخاصة لهم من الاتحاد الأفريقي وهذا ما تم بعد قيد اللاعبين في يناير الماضي.

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كما أوضح مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن، وأن خصم مستحقات الجبلاية لدى الزمالك من فلوس الكاف يأتى بناء على التعهد الذى وقعه المدير المالى بالنادى الأبيض، بأن يتم خصم مستحقات الزمالك لدى كاف لحل أزمة ديون الزمالك حتى يتم السماح له بقيد لاعبيه محليا وأفريقيا خاصة وأن جميع الأندية سددت مستحقاتها المتأخرة للجبلاية.

ويرفض مسؤولو الزمالك تلك المسألة التى أوضحها الاتحاد المصرى لكرة القدم حيث طالبت الإدارة البيضاء بالحصول على مستحقات النادى القادمة من الكاف حتى يتوفر سيولة مالية لسداد عدد من الالتزامات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض.