شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مغربي مرشح لمزاملة زياش في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي تشيلسي أجرت اتصالات مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مدافعه أشرف حكيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لما أفادت به صحيفة ميرور البريطانية، يرى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أن اللاعب 21 عاماً خيار ممتاز لتعزيز موارده الدفاعية.
ولدى تشيلسي أيضاً ماركوس ألونسو وإيمرسون للاتصال به في مركز الظهير الأيسر، ولكن يمكن لـ"البلوز" القيام بترقية في هذا القسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لاعب مغربي مرشح لمزاملة زياش في تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.