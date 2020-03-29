الامارات | لاعب مغربي مرشح لمزاملة زياش في تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مغربي مرشح لمزاملة زياش في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي تشيلسي أجرت اتصالات مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مدافعه أشرف حكيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة ميرور البريطانية، يرى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أن اللاعب 21 عاماً خيار ممتاز لتعزيز موارده الدفاعية.

ولدى تشيلسي أيضاً ماركوس ألونسو وإيمرسون للاتصال به في مركز الظهير الأيسر، ولكن يمكن لـ"البلوز" القيام بترقية في هذا القسم.