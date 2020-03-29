"لا يحصل على التقدير المستحق".. لاعب ليفربول السابق يوجه رسالة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أكد جلين جونسون، لاعب ليفربول السابق، أنه رغم المستويات التي يقدمها الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، إلا أنه لا يحصل على التقدير المستحق.

وقال جونسون في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "الثلاثي الهجومي لليفربول ذو قيمة كبيرة، لكن إذا كان عليّ اختيار أحدهم، سأختار محمد صلاح".

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وأضاف: "سأختار صلاح لأنني ما زلت أعتقد أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وتابع: "لقد سجل 91 هدفا لليفربول، وعلى الرغم من أنه يضيع أمام المرمى في بعض الأحيان، إلا أنه لا يزال لاعبا خطيرا بشكل لا يُصدق".

وأتم جونسون تصريحاته قائلا: "صلاح سجل العديد من الأهداف الحاسمة بما في ذلك الهدف الذي أحرزه أمام تشيلسي في الموسم الماضي من تصويبة رائعة".