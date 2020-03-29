تشيلسي يستطلع موقف حكيمي مع ريال مدريد

بدأ تشيلسي الإنجليزي ف إتخاذ خطوات لضم المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.
وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن تشيلسي بدأ في الإستفسار عن وضع أشرف حكيمي فيريال مدريد، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا تشيلسي إنه لم يتم إتخاذ أي قرار بعد بشأن موقف حكيمي،والأمر متروك حتى نهاية الموسم.
ويلعب أشرف حكيمي في الوقت الحالي معار إلى بوروسيا دورتوند، ومن المنتظر عودته إلى ريال مدريد في نهاية الموسم، وإن لم يتخذ حتى الأن الفريق الملكي قرار بشأن اللاعب أو يقم بالتواصل معه بشأن موقفه مع المرينجي
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