أحمد حسن: أحمد فتحي يمتلك عرضًا كبيرًا من بيراميدز لكنه سيجدد عقده مع الأهلي

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، إن من حق أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن مصلحته في الفترة الجارية.

أكد أحمد حسن، خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من حق أحمد فتحي البحث عن مصلحته سواء في الأهلي، أو بيراميدز، أو أي نادٍ يقدم

له عرضًا كبيرًا".

وأضاف: "بيراميدز عرض على فتحي التوقيع لمدة 3 سنوات بمقابل مادي كبير للغاية، وأكبر من المعروض عليه من إدارة الأهلي".

وتابع: "أعتقد أن أحمد فتحي سيجدد للنادي الأهلي في جلسته مع النادي يوم الإثنين المقبل".