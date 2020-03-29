راتب ميسي 150 ألف إسترليني بعد الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يمنح بعد نجوم برشلونة الإسباني الضوء الأخضر لتقليل أجورهم بنسبة 70 بالمئة لمواجهة تداعيات إيقاف المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد لكن وسائل الإعلام كشفت عن أجور الفريق الأول في حال تمرير قرار الحسم. وتجازف إدارة برشلونة إمكانية غضب أيقونة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي لأنه سيتقاضى 150 ألف إسترليني أسبوعيا بعد الحسم (أجره الحالي 500 ألف إسترليني). وسيحصل الفرنسي أنطوان جريزمان على 88.200 ألف استرليني (أجره الحالي 294 ألفاً) وسواريز 87 ألف استرليني (أجره الحالي 290 ألفاً) وبوسكيتس 78 ألف استرليني (أجره الحالي 260 ألفاً). الوافد الهولندي فرينكي دي يونج سيحصل على 51 ألف استرليني أسبوعيا لأن أجره الحالي 170 وراكيتيتش سيحصل على 65 ألف استرليني (أجره الحالي 217 ألفاً) وديمبيلي 53 ألف استرليني (أجره الحالي 175 ألفاً) والحارس شتيجن سيحصل على 37 ألف استرليني (أجره الحالي 125 ألفاً) أما فيدال الذي سيسمح له برشلونة بالانتقال نهاية الموسم فسيتقاضى 39 ألف استرليني (أجره الحالي 130 ألفاً).