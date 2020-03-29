شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: أبوريدة بلغ على جروب الاتحاد برحيل وردة وصلاح رجعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، كواليس ما حدث مع عمرو وردة في معسكر المنتخب في بطولة أفريقيا.
وقال الإعلامى أحمد شوبير لـ إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2": هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بلغ على جروب اتحاد الكرة برحيل عمرو وردة من معسكر المنتخب، وفى طريقى للاتحاد شخص بلغنى بعدم رحيله ولم أصدقه، فعلمت أن اللاعبين رفضوا رحيل وردة ووضعوا سيناريو بقاءه، والذى بدأه محمد صلاح بالكتابة عبر حسابه على تويتر، ثم قام اللاعب بالاعتذار، وليس لنا دور في عودة أو إبعاده".
وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لن يخوض انتخابات البرلمان نهائيًا مرة أخرى وأنه اعتزل العمل السياسى نهائيا بعد تجربتى 2005 و2010 قائلا: "اعتزلت العمل السياسى نهائيا بعد تجربتى المريرة فى 2005، وتجربة 2010، وزوجتى حذرتنى من هذا الطريق وطالبتنى بعدم العمل فى هذا المجال ولم أسمع لها".
وأكد شوبير أن كرم كردى أكد له أنهم ليس لهم دور قائلا: كرم كردى قال لى "إحنا هنا في مجلس اتحاد الكرة بورورم"، ولا يؤخذ آراؤنا فى القرارات، ورفضت ذلك الأمر ومنذ ذلك لا يتم إصدار أى قرار إلا بموافقة الجميع".
وعن عدم دخول مجال التدريب، أوضح أحمد شوبير: أن الجميع انتظر منى العمل كمدرب بعد الاعتزال مباشرة، ولكنى أعشق العمل الإدارى وأرى نفسه فيه لذلك واصلت العمل فيه والتحقت باتحاد الكرة لتغييره، والذى أعشق العمل فيه".
وأوضح الإعلامى أحمد شوبير: بصراحة هانى أبو ريدة لم يكن متواجدا طوال الوقت فى الاتحاد وكان لا يتواصل مع أحد في اتحاد الكرة سوى أحمد مجاهد، والوحيد الذى كان معاه رقمه، ولما يريد أحد التواصل معه يجد تليفونه مغلق، ولما قلت الكلام ده مع عمرو أديب زعل".
وعن خلافاته مع أحمد مجاهد، قال أحمد شوبير: "لم تحدث خناقات بينى وبين أحمد مجاهد داخل اتحاد الكرة ولكن بعد رحيلنا، لأنى كنت نائب الرئيس ومن حقى التواصل مع خهانى أبو ريدة ورفض ما يحدث داخل الجبلاية".
وأوضح الإعلامى أحمد شوبير: لا يوجد عمل عملت به وخصم من رصيدى كإعلامى، مؤكدا: "أنا على الشاشة بكون واحد مختلف عن تواجدى في أي منصب سواء في اتحاد الكرة أو أي مكان آخر".
وعن عدم دخول مجال التدريب، أوضح أحمد شوبير: أن الجميع انتظر منى العمل كمدرب بعد الاعتزال مباشرة، ولكنى أعشق العمل الإدارى وأرى نفسه فيه لذلك واصلت العمل فيه والتحقت باتحاد الكرة لتغييره، والذى أعشق العمل فيه".
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