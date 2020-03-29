شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: أبوريدة بلغ على جروب الاتحاد برحيل وردة وصلاح رجعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، كواليس ما حدث مع عمرو وردة في معسكر المنتخب في بطولة أفريقيا.

وقال الإعلامى أحمد شوبير لـ إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم 2": هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بلغ على جروب اتحاد الكرة برحيل عمرو وردة من معسكر المنتخب، وفى طريقى للاتحاد شخص بلغنى بعدم رحيله ولم أصدقه، فعلمت أن اللاعبين رفضوا رحيل وردة ووضعوا سيناريو بقاءه، والذى بدأه محمد صلاح بالكتابة عبر حسابه على تويتر، ثم قام اللاعب بالاعتذار، وليس لنا دور في عودة أو إبعاده".

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لن يخوض انتخابات البرلمان نهائيًا مرة أخرى وأنه اعتزل العمل السياسى نهائيا بعد تجربتى 2005 و2010 قائلا: "اعتزلت العمل السياسى نهائيا بعد تجربتى المريرة فى 2005، وتجربة 2010، وزوجتى حذرتنى من هذا الطريق وطالبتنى بعدم العمل فى هذا المجال ولم أسمع لها".

وأكد شوبير أن كرم كردى أكد له أنهم ليس لهم دور قائلا: كرم كردى قال لى "إحنا هنا في مجلس اتحاد الكرة بورورم"، ولا يؤخذ آراؤنا فى القرارات، ورفضت ذلك الأمر ومنذ ذلك لا يتم إصدار أى قرار إلا بموافقة الجميع".