7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يقرر إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق.

الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين

تحاول إدارة النادي الأهلي انهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذى من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط الحمراء جلسة معه بعد غد الاثنين لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض المغريات لبيع علي معلول

رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، فكرة التفريط فى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول ناديين خليجيين فى مفاوضات شفهية لشراء عقد الدولى التونس الممتد مع الفريق الأحمر.

فايلر يبحث احتياجات الأهلي فى ميركاتو الصيف خلال توقف الدورى

يستغل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فترة توقف الدورى الحالية فى إعداد تقرير فنى موسّع عن الفريق واحتياجاته الفنية خلال انتقالات الصيف المقبلة، ويرغب المدير الفنى فى تحديد الصفقات التى يحتاجها حالياً لعدم إقامة مباريات بسبب تجميد النشاط الرياضى على خلفية انتشار وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله.

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سوبر كورة يكشف سر فتح الزمالك الباب أمام رحيل "أبو جبل" كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك سر إعلان مرتضى منصور، رئيس النادى، ترحيبه برحيل محمد أبو جبل، حارس الفريق الأساسى، حال تلقيه عرضًا مناسبًا له وللقلعة البيضاء فى الفترة المُقبلة، مؤكدا أنه لم تصل إليه عروض للحارس حتى اللحظة الجارية وهو ما أكده الحارس أيضًا.

الزمالك يلجأ للبنود التحفيزية فى تجديد عقد كارتيرون