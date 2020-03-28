انت الان تتابع من هم أغلى سبعة لاعبين في العالم تحت 21 عاماً؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جونيور يسجل هدفا في مرمى برشلونة

يبدو أن المستقبل في كرة القدم سيكون حليفاً لبايرن وريال مدريد و بوروسيا دورتموند. إذ تحظى هذه الأندية بلاعبين تحت 21 عاماً ويعتلون قائمة أغلى اللاعبين في العالم في هذه الفئة.

أجرى مرصد CIES لكرة القدم (International Centre for Sports Studies المركز الدولي للدراسات الرياضية) دراسة حول القيمة السوقية لأفضل 50 لاعب كرة قدم، الذين ولدوا في عام 2000 ويلعبون في أفضل 5 بطولات دوري في أوروبا بحسب قيمتهم السوقية .

لكن كيف تم تحديد القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين؟ تتناول دراسة مرصد CIES ثمانية عوامل لها تأثير حاسم على القيمة السوقية للاعب منها ثلاثة عوامل خارج تأثير اللاعب نفسه وهي المستوى الاقتصادي والرياضي للنادي الذي يلعب فيه اللاعب

كما أضاف المرصد في تقييمه السياق الزمني الذي تحدث فيه عملية الانتقالات للاعبين بين الأندية، كما اخذ في الاعتبار التطور التاريخي لتقييم أسعار اللاعبين إلى جانب التضخم.

المركز السابع:

الإسباني فيران توريس لاعب نادي فالنسيا وهو من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز المهاجم ولديه عقد مع النادي حتى عام 2021. تبلغ قيمة اللاعب السوقية 55.2 مليون يورو

المركز السادس:

البريطاني كالوم هودسون أودوي لاعب نادي شيلسي وهو من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز المهاجم ولديه عقد حتى عام 2024 وتبلغ قيمته السوقية 72,3 مليون يورو

المركز الخامس:

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البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد. ولديه عقد مع النادي حتى عام 2025 . تبلغ قيمته السوقية 73,9 مليون يورو

المركز الرابع:

البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس لاعب ريال مدريد وهو من مواليد عام 2001 ولديه تعاقد مع النادي حتى عام 2025. تبلغ قيمته السوقية 88.9 مليون يورو

المركز الثالث:

الكندي ألفونسو ديفيز وهو من مواليد عام 2000 ويلعب في مركز المدافع. لديه تعاقد مع النادي حتى عام 2023 وتبلغ قيمته السوقية 92.5 مليون يورو

المركز الثاني

النرويغي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند ، وهو من مواليد 2000 ، ويلعب في مركز المهاجم ، ولديه تعاقد مع النادي حتى عام 2024. تبلغ قيمة اللاعب السوقية 101 مليون يورو.

المركز الأول

الانجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ، من مواليد 2000 ، ويلعب في مركز المهاجم ، ولديه عقد حتى عام 2022. تبلغ قيمته السوقية 198.5 مليون يورو.