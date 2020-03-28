الامارات | كورونا تتسبب في تخفيض راتب محمد صلاح تعرف كم يتقاضى حاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تتسبب في تخفيض راتب محمد صلاح تعرف كم يتقاضى حاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، إلى اتخاذ قرارات صعبة ويحاولون جدياً لبحث تخفيض رواتب لاعبي الأندية الإنجليزية بمختلف مستوياتها لمواجهة الأزمة المالية الحالية الناتجة عن توقف النشاط الكروي إثر تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "صن" أن نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يتعرضون لخسائر مادية تصل في مجموعها لأكثر من 110 مليون يورو، كإجراء قادم لمحاربة الأزمة الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار أيضاً بسبب معاناة الأندية الإنجليزية الصغيرة كثيرا في الأيام الحالية، بسبب تفشي الفيروس، مما قد يدفع هيئات كرة القدم في إنجلترا لاتخاذ إجراء سريع بتخفيض رواتب النجوم الضخمة، لمساعدة الأندية الصغيرة.

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وأضافت الصحيفة إن تخفيض الرواتب بنسبة 20 بالمئة لكل اللاعبين، لثلاثة أشهر قادمة، هو إجراء تم بحثه مؤخرا بين الأندية والاتحادات.

وكانت إحصائية سابقة قد كشفت أن أندية الدوري الإنجليزي تصرف 2.2 مليار يورو سنويا، على رواتب اللاعبين، وسيعني إجراء التخفيض تنازل النجوم عن 117 مليون يورو سنويا.

ووفقا للصحيفة، سيعني التخفيض تنازل نجوم الدوري الكبار، مثل البلجيكي كيفن دي بروين، والمصريمحمد صلاح، والألماني مسعود أوزيل، عن قرابة 840 ألف يورو لكل لاعب، في فترة الأشهر الثلاثة، وقد يرتفع المبلغ لمليون يورو لبعض اللاعبين.

وأعلنت الجهات المختصة بكرة القدم في بيان مشترك، عن اتفاق قريب لمواجهة الأزمة الإقتصادية سيتم الإعلان عنه قريباً.