شكرا لقرائتكم رضا شحاتة : الأهلي خيره على الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رضا شحاتة مدرب عام فريق الجونة لاعب الاهلى السابق عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " الاهلى خيرة على الجميع ".

استقر مسئولو النادى الأهلى على إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادى الجونة نهاية الموسم المقبل، وعدم إبرام أية صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط الفريق، باعتبار أن هذا المركز يوجد به عدد كبير من اللاعبين وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور.

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ومن المقرر أن تنتهى تجربة حسام عاشور مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى بعدما عرض عليه مسئولو النادى الاعتزال وعدم التجديد مع تقديم عدة عروض قوية، أبرزها استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

وعلم "الخليج 365" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يميل لتدعيم مركز الوسط فى الفريق ويتجه لاستعادة أكرم توفيق فقد خاصة وأن اللاعب يقدم عروض جيدة مع الجونة كما أن الاهلى يضم لاعبين أصحاب قدرات خاصة فى خط الوسط يأتى فى مقدمتهم عمرو السولية والمالى آليو ديانج والثنائى المُصاب حمدى فتحى ومحمد محمود والذى سيعود للتدريبات فى غضون الأشهر القليلة المقبلة بجانب أمكانية توظيف لاعبين أخرين فى خط الوسط أمثال محمود متولى وقفشة.