شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة ترجئ تحصيل مستحقات ملاعب النجيل الصناعي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوصى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتعليق تحصيل العوائد المالية الشهرية من مراكز الشباب خلال الفترة المالراعنة بسبب لظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات الرياضية، بخلاف تطبيق حظر التجوال على المواطنين للحد من انتشار الوباء اللعين.
ويأجاءتي قرار وزير الرياضة بشأن المستحقات المطلوبة من مراكز الشباب، بعد إنشاء ملاعب نجيل صناعي بها، ويستمر القرار لحين عودة النشاط الرياضي من جديد، وللتخفيف على أعباء مراكز الشباب في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها جميع المؤسسات الرياضية.
يذكر أن وزارة الرياضة وافقت على مد فترة توقف النشاط الرياضي لمدة 15 يوما آخرين ، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
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