برشلونة يُقرر بيع برايثوايت بعد شهر واحد من التعاقد معه

يمكن أن يكون مهاجم برشلونة “مارتن بريثوايت” في طريقه بالفعل إلى باب الخروج من كامب نو، حيث يعاني الفريق الكتلوني من أزمة مالية كبيرة.

وتأثر البلاوجرانا بتفشي فيروس كورونا، حيث يكافح النادي من أجل دفع أجور لاعبيه، واضطرت الإدارة إلى الحصول على تصريح بتخفيض الأجور بنسبة 50٪، من أجل مواجهة الأزمة والمرور إلى بر الأمان.

وذكرت التقارير الصحفية أن النادي الكتلوني، يتطلع لبيع مهاجمه الدنماركي، بعد شهر واحد فقط من انضمامه في صفقة مفاجئة بقيمة 15 مليون جنيه استرليني من فريق ليجانيس.

وعلى الرغم من أن العقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2024، إلا أن وقت برايثوايت في النادي يمكن أن يكون قد انتهى بالفعل بعد ثلاث مباريات فقط في الدوري، نظرًا للحاجة إلى التخلص من راتبه والحصول على مكافأة مادية من بيعه.

وفقًا لصحيفة “سبورت”، لن يسمح برشلونة للدنماركي الدولي بالمغادرة ما لم يتلقوا رسومًا مقابله بقيمة 16.1 مليون جنيه استرليني، وسط ترقب من فرق البريميرليج، التي بدت مهتمة بالحصول على صاحب الـ28 عامًا.