شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير عبد الحميد: شكراً أطباء مصر.. مجهود جبار لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلى الأسبق، رسالة شكر لوزارة الصحة وأطباء مصر بعد مجهودهم الجبار فى التصدى لخطر كورونا، وقال أمير عبد الحميد فى تصريحات لـ"الخليج 365" من منزله أثناء فترة حظر التجول، "عايز أشكر كل المسئولين فى الدولة، الرئيس والجيش والشرطة والأطباء ووزارة الصحة بأكملها بعد المجهود الجبار اللى بيعملوه عشان مواجهة الوباء، لازم نتلزم ونساعد مسئولى الدولة على تطبيق القرارات التى اتخذوها، عشان نحافظ على نفسنا وعلى صحة ولادنا، حظر التجوال مهم جدا للحفاظ على بلادنا، النزول للشوارع يضر البلد، حفاظاً على نفسك وأهلك التزم بقرارات الدولة".

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

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كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.