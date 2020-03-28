شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يغرى أحمد فتحي براتب ضخم للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل جدران النادى الأهلى على ملف تجديد النادى لنجم دفاعه أحمد فتحى، وذلك قبل الجلسة المنتظر عقدها بعد غد، الاثنين، بين لجنة التخطيط واللاعب بعد تأجيل موعدها أكثر من مرة بسبب سفر اللاعب لقضاء إجازة مع أسرته فى العين السخنة فضلا عن غلق مقرات النادى الثلاثة بسبب فيروس كورونا.

وتلقى أحمد فتحى عرضا مغريا من نادى بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويحاول أحمد فتحى تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

ويُجهّز مسئولو النادى الأهلى عرضاً لأحمد فتحى لتجديد عقده خلال الجلسة بعد غد، لحسم هذا الملف، وأكد مصدر فى القلعة الحمراء أن عرض الأهلى يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول و10 ملايين بالموسم الثانى.

وشهدت محاولات الأهلى لتجديد عقد أحمد فتحى عدة مطبّات خلال الفترة الماضية بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، حيث قال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.