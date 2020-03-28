شكرا لقرائتكم خبر عن بعصير برتقال وتفاحة خضرا.. زكريا ناصف يتحدى كورونا بالرياضة والغذاء الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى زكريا ناصف، نجم النادي الأهلي السابق، متابعيه عبر تويتر، بضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة بشكل يومى لتقوية الجهاز المناعى ومواجهة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد مناعة الإنسان.

ونشر ناصف صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها قائلا، "ساعة بالعجلة مش هتضر.. مع عصير برتقال وتفاحة خضرا.. وطبعا اسپرسو.. الرياضة جزء من مناعتك.. العبها بأى شكل.. بس لوحدك".

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة فى حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.