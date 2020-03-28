نجم أياكس عبد الحق نوري يستفيق من غيبوبة استمرت 3 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن عبد الرحيم نوري، الشقيق الأكبر للنجم المغربي عبد الحق نوري، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، نبأ سارا لجماهير كرة القدم بشأن صحة أخيه.

عبد الرحيم نوري، قال في تصريحات خلال برنامج تلفزيوني: عبد الحق الآن في حالة جيدة، وقد عاد إلى المنزل، نحن نعتني به، لم يعد في غيبوبة، إنه مستيقظ الآن، ينام، يعطس، يأكل، لكنه لا يفارق الفراش، ولا يزال يعتمد علينا بشدة.

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شقيق اللاعب المغربي أضاف: بما أنه في المنزل فهو أفضل بكثير من ذي قبل في المستشفى، إنه يدرك مكان وجوده، وقد عاد إلى بيئة مألوفة وسط عائلته.

عبد الرحيم تابع، هناك شكل من أشكال الاتصال في ما بيننا، على سبيل المثال، يبدي موافقته على الأشياء بهز حاجبيه أو الابتسامة، لكنه لا يستطيع أن يستمر في ذلك طويلا.

يشار إلى أن عبد الحق نوري المنحدر من أصول مغربية والبالغ من العمر 22 عاما، كان قد تعرض لسكتة دماغية خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام الهولندي وفيردر بريمين الألماني عام 2017، ودخل على إثرها في غيبوبة طويلة.