شكرا لقرائتكم أحمد حسن يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس أحمد حسن نجم النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية ، بعد ترشيحه من قبل عدد من مسئولو أندية الصعيد بصفته أحد أبناء المنيا ، ليكون ممثلا عن المجلس المقرر إنتخابه فى شهر أغسطس المقبل.

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة إقامة عمومية اتحاد الكرة عن طريق الفيديو كونفرنس خلال شهر ابريل أو مايو المقبلين بعد انتشار فيروس كورونا ورفض التجمعات.

جاء رفض اتحاد الكرة لصعوبة تنظيم الجمعية بسبب وجود اكثر من نادي الي جانب صعوبة تنظيم الأمر وأيضا بسبب ان الجمعية ستشهد العديد من الأمور الخاصة التي سيتم مناقشتها في للحظة النظام الأساسي.

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من ناحية اخري تشهد لائحة اتحاد الكرة والتي تحدد المرشحين للانتخابات المقبلة بند جديد وهو أحقية ترشح اَي شخص يحمل دكتوراه أو ماجستير في الإدارة أو التربية الرياضية للانتخابات المقبلة .

يواجه عدد كبير من رموز الرياضة في مصر الاستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بسبب تطبيق بند ال8 سنوات .

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يضع بند ال8 سنوات for a live بمعني ان اي شخص قضي 8 سنوات داخل اتحاد الكرة لا يحق له الترشح في الانتخابات القادمة ويالتالي سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الاسماء في حالة تطبيق البند بشكل رسمي سيتم استبعاد عدد كبير من رموز الكرة في مصر علي رأسهم هاني ابو ريدة و احمد شوبير و احمد مجاهد ومجدي عبد الغني وسيف زاهر و خالد لطيف وعصام عبد الفتاح و محمود الشامي.