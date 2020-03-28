شكرا لقرائتكم برونو نادم على "الصدام" مع غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ندمه بالدخول في ملاسنة مع مدرب مانشستر سيتي، الإسباني غوارديولا في آخر لقاء جمع الفريقين.

وكان فيرنانديز دخل في صدام مع غوارديولا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد في الثامن من مارس الحالي، عندما قام المدرب برمي الكرة بعيدا من خط التماس ليغضب البرتغالي ويضع إصبع السبابة على فمه في إشارة لغوارديولا بالصمت وعدم الحديث.

وفي لقاء مع "كانال 11" البرتغالية، تطرق برونو للموقف وكشف "الناس يقولون كيف لبرونو أن يفعل هذا التصرف تجاه غوارديولا، ماذا حقق، لكن الشخص لا يعرف عن نفسه بالإنجازات سواء الفردية أو الجماعية".

وأوضح برونو "أنا ألوم نفسي قليلا، لأني لو كنت أكثر ذكاء والتزمت الصمت، سيظهر وكأنه يتحدث مع نفسه، ولكن هذه شخصيتي وسخونة الموقف هي التي جعلتني أرد عليه".

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وانضم فيرنانديز ليونايتد في يناير الماضي قادما من صفوف فريق سبوتنغ لشبونة البرتغالي مقابل 62 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات، والتي يراه صانع الألعاب بأنه مبلغ كبير نوعا ما.

وزاد قائلا "الانتقالات لم تصل إلى هذا الارتفاع سابقا، وأعتقد أنها مبالغة نوعا ما، انتقالي والمبلغ والإضافات كلها عالية جدا. هناك لاعبون سابقون انتقلوا بمبالغ مشابهة وحققوا الكرة الذهبية".

ومنذ قدوم فيرنانديز إلى معقل الشياطين الحمر، استطاع تسجيل هدفين وصناعة 4 في 9 مباريات.

ويأمل برونو أن يسير على خطى مواطنيه السابقين في يونايتد، ناني ورونالدو، "حصلت على فرصة التدرب مع ناني في سبورتنغ لشبونة والذي كان دائما يمتدح يونايتد، وحقيقة أن كريستيانو كان يشيد بي لجميع من سأله عني خلال فترة المفاوضات، يجعلني فخورا بأن لاعبا بقيمته يعلم مستواي".