شاهد.. حسام غالي : حزين مما يحدث مع مؤمن زكريا

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أبدى حسام غالي نجم وقائد فريق الأهلي الأسبق، استيائه مما يتعرض له مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر في الوقت الحالي.
ونشر غالي صورة تجمعه بمؤمن زكريا عبر حسابهالشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" معلقًا "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا".
جاء ذلك تعليقًا على تصريحات مؤمن الأخيرةوالتي أكد فيها أن حالته النفسية تأثرت بالسلب نتيجة العديد من الأمور السلبية، التي حدثت في الفترة الماضية.
ويعاني مؤمن زكريا من إصابة عصبية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ويخضع لبرنامج علاجي للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.
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