إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بكورونا

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA إصابة "خوسيه بيريورينا لوبيز" رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19. ووفقًا لمصادر بالوكالة، فإنه تم نقل الإسباني البالغ 75 عاما إلى مستشفى مدريد بعد ظهور نتائج الاختبارات الطبية التي أكدت إصابته بالوباء العالمي. الإسباني البالغ 75 عاما إلى مستشفى مدريد بعد ظهور نتائج الاختبارات الطبية التي أكدت إصابته بالوباء العالمي. وارتفع عدد القتلى في إسبانيا من وباء فيروس كورونا، اليوم السبت، إلى 1326 وفقًا لأحدث بيانات وزارة الصحة في البلاد، بارتفاع كبير عن آخر حصيلة للقتلى، والتي سجلت 1002 شخص أمس، الجمعة.

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