شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بكأس مصر لأول مرة منذ 96 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم "28 مارس" عام "1924"، توج الأهلى بلقب كأس مصر "كأس التفوق آنذاك" لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على السكة الحديد فى نهائى النسخة الثالثة للبطولة، فى المباراة المعادة بعد أن تعادل الفريقان سلبيا فى المباراة الأولى التى أقيمت قبلها بأسبوعين ،لم يكتف الاهلى بهدف واحد بل سجل أربعة اهداف فى فريق السكة الحديد القوى بقيادة أبو الكرة المصرية حسين حجازى.

سجل أهداف الأهلى محمود مختار التتش "هدفين"، وأحمد مختار، وخليل حسنى بينما سجل هدف السكة الوحيد حسين حجازى ، لم تكتمل المباراة، بسبب أن جمهور السكة قد دخل الملعب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق اعتراضا على هزيمة فريق حجازى.

مثل الأهلى : أحمد عسكر، أحمد سالم، محمد السيد، أحمد سليمان هيدنبراج، محمد على رسمى، رياض شوقى، جميل الزبير، أحمد مختار، محمود مختار التتش، خليل حسنى، عبداللطيف الحسينى .

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مثل السكة: محمود مرعى، محمد شميس، فؤاد الجميل، عبدالسلام حمدى، على الحسنى، رزق الله حنين، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازى، على رياض، موسى سرى

يرجع تاريخ إنطلاق بطولة كأس مصر للمرة الأولي إلي موسم 1921 / 1922،ولم تلعب في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.

ويعد الأهلى الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر حصل عليه 36 مرة وحصل على مركز وصيف الكأس 15 مرة فيما نال الزمالك اللقب 27 مرة فى تاريخه.