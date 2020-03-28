موهبة باريس سان جيرمان الصاعدة ضمن اهتمامات برشلونة

دخل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الصاعد تانجوي كواسي دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت تقارير إسبانية، أن برشلونة
ويعتمد الفريق الفرنسي على جهود اللاعب الذي يتمتع ببنية جسدية قوية في مركز خط الوسط، وأصبح من عناصر الفريق الأساسية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب توماس توخيل.
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