موهبة باريس سان جيرمان الصاعدة ضمن اهتمامات برشلونة

دخل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الصاعد تانجوي كواسي دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير إسبانية، أن برشلونة

يريد حسم الأمر بأسرع وقت خاصة مع اهتمام نادي لايبزيج الألماني بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 17 عام والذي لم يوقع حتى الآن عقد احترافي مع ناديه الفرنسي.ويعتمد الفريق الفرنسي على جهود اللاعب الذي يتمتع ببنية جسدية قوية في مركز خط الوسط، وأصبح من عناصر الفريق الأساسية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب توماس توخيل.