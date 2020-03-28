قلق بين جماهير ليفربول بعد بيان “صادم” من رابطة الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الاستعداد لإصدار قرارات وصفتها بـ”الصعبة”، تمهيدًا للتعامل مع الوضع الراهن، وانتشار أعراض الكورونا الاولية داخل المملكة المتحدة والعالم.

وعبّرت جماهير نادي ليفربول عن قلقها بعد البيان الذي تم الكشف عنه عبر الموقع الرسمي للبريميرليج، حيث تكهن الكثيرون باحتمالية عدم استكمال الموسم الحالي، بعدما تم تعليقه حتى يوم 30 أبريل القادم.

واجتمعت الجهات الثلاث المتحكمة في الكرة بإنجلترا، الجمعة، لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية في الوقت الذي تشهد البلاد حالة إغلاق تام وأصدرت بياناً مشتركاً جاء فيه: “اجتمع ممثلون عن الدوري الإنكليزي، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم لمناقشة تزايد مخاطر مرض “كوفيد-19”.

وأضاف: “اتفقت الجهات الثلاث بأنّه يتعيّن عليها اتخاذ قرارات صعبة من أجل التخفيف من الانعكاسات المالية الناجمة عن تعليق الكرة الاحترافية في إنكلترا ووافقت على العمل سوياً للتوصل إلى حلول مشتركة”.

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا “بوريس جونسون” كان قد أعلن اليوم إصابته بفيروس “كورونا“، مما جعل الوضع داخل المملكة أكثر صعوبة، ولا سيما عقب وصول المرض إلى القصر الملكي، بإعلان إصابة الأمير “تشارلز” ولي العهد والملك المستقبلي.

الصحف الإنجليزية تتكهن بالسيناريو

وحاولت الصحف الإنجليزية بطبعها المتشكك الوصول إلى الحقيقة، وأشارت صحيفة “الصن” إلى أن أقرب الاحتمالات هو عودة المباريات لتلعب خلال فترة وجيزة، مع إقامتها بدون حضور جماهيري.

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ويرى بعض المسؤولين أن إلغاء الموسم لا يصب في صالح كرة القدم في إنجلترا، حيث يعتبر الوضع مع البريميرليج مختلفًا، بسبب الأموال الهائلة التي تدفع لبث كل مباراة من مباريات البطولة.

كما اعترضت جماهير نادي ليفربول على تلك الفرضية، وطالبت بمنح فريقهم اللقب حيث بات يفصله ست مباريات فقط على التتويج بالكأس الغائب منذ 30 عامًا.

كأس إنجلترا ضد الإلغاء

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان آخر، عدم وجود احتمالية لإلغاء مسابقة كأس إنجلترا، بعدما تم تعليقها في منافسات الدور ربع النهائي، والذي أجريت القرعة الخاصة به وأسفر عن مباريات منتظرة.

حيث سيتواجه فريق مانشستر يونايتد ضد نادي نوريتش سيتي، بينما يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، وتشيلسي يواجه ليستر سيتي، وآرسنال يرحل للقاء شيفيلد يونايتد.

وكان من المنتظر أن تلعب المباريات خلال الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، ومن المنتظر أن تعود خلال شهر مايو القادم، عقب استئناف الكرة الإنجليزية، وكما تحدثت الصحف، ستكون المباريات دون حضور جماهيري.