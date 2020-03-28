سوبر كورة .. "واتس آب" يكشف قرار حكام الـvar بمقاطعة الدورى بعد رحيل جمال الغندور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت تسريبات لجروبات "واتس أب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.
لمشاهدة تسريبات جروبات "واتس أب" المنسوبة لعدد من الحكام، اضغط هنا
كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة من منصبه، بسبب اعتراضه على طريقة دفع مستحقات الحكام ورغبة اتحاد الكرة في العمل باللائحة القديمة رغم اعتماد اللائحة الجديدة.
قال شوبير في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، "لما جه سمير عثمان لرئاسة لجنة الحكام قبل قدوم جمال الغندور، عمل لائحة جديدة للحكام وترفعت مكافآتهم من 3 آلاف في المباراة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه ، وعملوا بيها الحكام وبعد 10 ايام تسلمت لجنة عمرو الجنايني ادارة اتحاد الكرة، وهناك اشخاص من المجلس القديم تعمل ضد لجنة الحكام".
أردف: "الحكام صرفوا الفلوس على 5 آلاف جنيه ، ولكن عندما بعتوا الكشف مجلس ادارة اتحاد الكرة قال لا الصرف على قديمه، رغم ان الاندية بعتوا مستحقات الحكام على اللائحة الجديدة، والغندور عنده ميزة أنه بيمنح الفرصة للحكام الصاعدين".
أوضح: حصل حفاء بين مجلس الجبلاية المؤقت وبين الغندور بعد أزمة مباراة السوبر وتكليف تامر دري بالسفر لمتابعة المباراة قبل أن تمرض زوجة الأخير، وكان مسئولي الجبلاية يتحينون اللحظة التي تأتي لإقالة الغندور.
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