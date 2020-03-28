شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. "واتس آب" يكشف قرار حكام الـvar بمقاطعة الدورى بعد رحيل جمال الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت تسريبات لجروبات "واتس أب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.

لمشاهدة تسريبات جروبات "واتس أب" المنسوبة لعدد من الحكام، اضغط هنا

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة من منصبه، بسبب اعتراضه على طريقة دفع مستحقات الحكام ورغبة اتحاد الكرة في العمل باللائحة القديمة رغم اعتماد اللائحة الجديدة.

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