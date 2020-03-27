لاعب ليفربول السابق: صلاح ضمن الأفضل بتشكيل الموسم في بريمير ليج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

اختار جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول السابق والمحلل التليفزيوني الحالي المصري محمد صلاح نجم الفريق الحالي ضمن تشكيل أفضل لاعبي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاراجر توضيحًا لتشكيل نجوم بريميرليج الذي استعرضه عبر صحيفة "تيليجراف" البريطانية إنه رغم توقف منافسات كرة القدم، إلا أن اختيار لاعب العام وتشكيل العام يكون في المعتاد في هذا التوقيت من العام.

ومنح كاراجر لقب لاعب الموسم في بريميرليج للسنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول، والمتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2019.

وقال كاراجر إنه كان في حيرة بين صلاح وستيرلينج في مركز الجناح الأيمن، إلا أنه فضل صلاح لأن ستيرلينج لعب كثيرًا في الجناح الأيسر، كما أن صلاح واصل تألقه للموسم الثالث على التوالي وسجل 20 هدفًا في مختلف المسابقات، كما صنع العديد من الأهداف.

وأضاف كاراجر أن العديد من المتابعين رأوا أن صلاح لم يقدم في الموسم الحالي ما قدمه في الموسمين الأخيرين، واعتبر هذا الأمر صحيحًا، لكنه شدد على أنه ليس من الإنصاف أن يتم تقييم مستوى اللاعب مقارنة بمستويات استثنائية لا تتكرر كثيرًا.

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وجاء تشكيل كاراجر لأفضل لاعبي بريميرليج في 2019/2020 كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - فيرجل فان دايك - جو جوميز - آندي روبيرتسون

خط الوسط: كيفن دي بروين - جوردان هندرسون - جاك جريليش

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - سيرخيو أجويرو