شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. نجوم الكرة يكشفون أبرز المستفيدين حال إلغاء الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.

وحال صدور قرار بالغاء الدوري سيكون هناك أندية متضررة من القرار وأخرى مستفيدة، ويتفق عدد من خبراء الكرة حول أكثر المستفيدين من صدور قرار الغاء الدوري، وهم القابعون في قاع الدوري.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة اسبوع ثم العمل اسبوع اخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

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