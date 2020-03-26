روجر فيدرير وزوجته يتبرعان بسخاء لمواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم نجم التنس السويسري روجر فيدرير، إلى قائمة نجوم الرياضة المتبرعين بالأموال لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

روجر فيدرير وزوجته أعلنا التبرع بمليون فرنك سويسري (1.02 مليون دولار) للعائلات المتضررة من الفيروس في بلاده.

النجم السويسري كان قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: هذه أوقات صعبة على الجميع ولا يجب أن نترك أي شخص وحده، ميركا وأنا قررنا التبرع بمليون فرنك سويسري لأكثر العائلات المتضررة في سويسرا”.

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فيدرير أضاف: مساهمتنا مجرد بداية، نتمنى من الآخرين تقديم المساعدة للمزيد من العائلات المحتاجة، معا نستطيع اجتياز الأزمة.

فيروس كورونا كان قد أصاب أكثر من 420 ألف شخص في العالم بينما قتل أكثر من 18 ألف شخص وفقا للإحصاءات الأخيرة، وتأكد إصابة حوالي 9900 شخص بالفيروس في سويسرا توفي منهم 122 شخصا.

العديد من نجوم الرياضة حول العالم قاموا بالتبرع لمواجهة الفيروس القاتل، حيث تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمليون يورو (1.08 مليون دولار) لكل منهما لتقديم مساعدات طبية لمكافحة الوباء.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ووكيل أعماله جورج منديز تبرعا بأجهزة طبية لمستشفيات في البرتغال.