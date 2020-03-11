بيرلو يستعد للعودة إلى يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أنّ النجم الايطالي السابق ​أندريا بيرلو​ سوف يعود إلى صفوف ​نادي يوفنتوس​ في الفترة المقبلة كمدرب لفريق تحت 23 سنة.



وعاد بيرلو مؤخرًا إلى إيطاليا وأكمل دراساته الخاصة بالتدريب في مركز كوفيرشينو المتخصص في فلورنسا في هذا العام.

ولعب الفائز بكأس العالم 2006 مع يوفنتوس لمدة 4 سنوات وذلك في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 وفاز بأربعة بطولات للدوري الإيطالي على التوالي كما وصل مع البيانكونيرو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015.