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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 اهداف لـ ريال مدريد في الميركاتو الصيفي لتدعيم الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان ريال مدريد يتجه لتدعيم الخط الامامي للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعاني النادي الملكي من ضعف الخط الهجومي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس الايطالي.
واضافت الصحيفة، ان ريال مدريد يفكر في مهاجم جديد في الصيف المقبل، بسبب العقم التهديفي لكريم بنزيما مؤخراً، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر شهرين.
وتابعت الصحيفة، أن هناك 3 أسماء تتردد بقوة داخل ريال مدريد للتعاقد مع أحدهم في نهاية الموسم الحالي، وهم لاوتارو مارتينيز، تيمو فيرنر وأخيرًا إيرلينغ هالاند.
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