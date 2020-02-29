إيقاف حارس في الدوري الانجليزي 8 مباريات بسبب العنصرية

السبت 29 فبراير 2020

عاقب الأتحاد الانجليزي "كيكو كاسيا" حارس مرمي فريق "ليدز يونايتد" بالإيقاف لمدة 8 مباريات إلي جانب غرامة مالية قدره 60 ألف جنية إسترليني، بعد إدانته بإرتكاب إساءة عنصرية خلال مباراة في دوري القسم الثاني الإنجليزي أمام تشارلتون أتلتيك في سبتمبر الماضي.



وأوضح الأتحاد الإنجليزي إلي أن الحارس الأسباني صاحب ال33 عاماً، عليه أيضا حضور دورة توعية تهدف للمكافحة العنصرية، في حيث نفي "كاسيا" إستخدام أي كلمات تنطوي علي إساءة عنصرية.

Advertisements

وقالت وسائل إعلام إن المخالفة إرتكبت بحق "جوناثان ليكو" مهاجم تشارلتون المولود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن اللاعب إنضم إلي منتخب الأسود الثلاثة في أكثر من فئة عمرية.

وقال كاسيا في بيان عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنه حزين ومصدوم لإتهامه بالعنصرية وأكد مطالبته بضرورة عدم التسامح مع العنصرية في آي مجال، مضيفاً:مطلقاً لا أعتقد أن قرار الإدانة بعكس تماما حقية الواقعة.

وأوضح إنه علي ثقة تامة بإن أسرته وأصدقائي و زملائي في الفريق وجميع الطواقم الفنية التي عملت معها طوال سنوات خلال مسيرتي المهنية يعرفون أنني لا يمكن أن إستخدم آي كلمات تنطوي علي إساءة عنصرية.