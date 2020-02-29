شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز وليفربول أمام واتفورد.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي، الليلة، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على واتفورد في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة، وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 1» و«تايم سبورت» البث الأرضي.

وعلى ملعب فيكارج رود، سينطلق لقاء واتفورد وليفربول في تمام السابعة والنصف مساءً، وسيذاع على قناة «بي إن سبورتس 2».