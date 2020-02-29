مرتضى منصور يعلن شطب عضوية عمرو الجنايني في الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، شطب العضوية العاملة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "بسبب التصرف بشكل مسيء للنادي"، على حد وصفه.

وفي تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، قال مرتضى: "اتخذنا قرار بشطب عضوية عمرو الجنايني العاملة في نادي الزمالك."

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وأضاف: "اللائحة واضحة في هذا الأمر وتمنح مجلس الإدارة الحق في شطب عضوية أي فرد بالجمعية العمومية يسيء لنادي الزمالك."

وتابع: "الزمالك لم يخطئ في حق اتحاد الكرة، كما أنني لم أتجاوز ضد محمد فضل ليتم إيقافي وكل ما حدث أنني سردت الأسباب المنطقية لتأجيل القمة."

وكان اتحاد الكرة قد قرر توقيع عقوبات على نادي الزمالك بسبب انسحابه من مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، منها خصم 6 نقاط.