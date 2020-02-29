بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في أهم مباريات اليوم السبت 29-2-2020 ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب القاهرة الدولي”، بإدارة من الكونغولي “نجامبو ندالا”.

يحتضن “ملعب القاهرة الدولي” مباراة نارية ومثيرة بين فريقي الأهلي المصري وماميولدي صن داونز الجنوب افريقي في حضور 30 ألف مشجع، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8، من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل نادي القرن الأفريقي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وهدفه تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل تقوية حظوظه في التأهل إلى الدور القادم قبل مباراة الإياب في “جنوب أفريقيا” يوم السبت القادم.

وسيسعى المارد الأحمر إلى مصالحة جماهيرة الغاضبة، بسبب خسارة الفريق بطولة كأس السوبر المصري لحساب غريمة الأزلي “الزمالك“.

كما يرغب في الثأر من بطل جنوب أفريقيا، بعد تلقيه الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، وإكتفى الأهلي بالفوز بهدف نظيف في لقاء العودة على “ملعب برج العرب“، ليودع البطولة من الباب الصغير.

ويغيب عن صفوف بطل مصر “رمضان صبحي“، نجم الفريق الذي لازال بحاجة لأسبوع إضافي من أجل الشفاء الكامل من الإصابة، على أمل المشاركة في مباراة العودة، كما أستبعد “رينيه فايلر” المدير الفني للفريق “محمود كهربا” لأسباب فنية.

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في المقابل يتطلع ماميلودي صن داونز الفريق الضيف، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، من أجل حسم مسألة صعوده إلى دور نصف النهائي على ملعبه وبين جماهيره.

ويفتقد الماسانداونا جهود لاعبه “تيبوجو لانجرمان” الظهير الأيسر، الذي قد يخضع لجراحة بعد إصابته في عضلات الفخذ، بالإضافة إلى غياب الجناح الطائر “ثابيلو مورينا” للإصابة بكسر وتمزق في أربطة الكاحل.

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الأهلي – صن داونز

???? ملعب القاهرة الدولي (القاهرة – مصر)

???? دوري أبطال أفريقيا (ذهاب ربع النهائي – دور الـ8)

⌚ لم تبدأ بعد..(الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش)