رياضة | 8 هزائم مدوية وإنتصارين في تاريخ مباريات الزمالك الإفريقية على الملاعب التونسية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 هزائم مدوية وإنتصارين في تاريخ مباريات الزمالك الإفريقية على الملاعب التونسية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تنتظر فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق الترجي على الملعب الأولمبي في "رادس" يوم الجمعة 6 مارس المقبل، في لقاء الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وحقق الزمالك فوزا عريضا على حساب الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الجمعة 28 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل لنصف نهائي البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف في لقاء الإياب أمام الترجي، من أجل حسم تأهله رسميًا لنصف نهائي دوري الأبطال.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية التونسية خاض فريق الزمالك 28 مباراة ضد الأندية التونسية بالبطولات الإفريقية واجه خلالها أندية (الترجي – النجم الساحلي – الإفريقي- الصفاقسي)، حقق الفوز في 14 مباراة، وخسر 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، سجل لاعبي الفريق الأبيض 39 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 32 هدفا.

جاءت مواجهات الزمالك ضد التوانسة كالتالي: - 8 مباريات للزمالك أمام الترجي (4 فوز – 3 تعادل – 1 هزيمة – سجل 12 هدفا – استقبل 8 أهداف). Advertisements - 8 مباريات للزمالك أمام النجم الساحلي (3 فوز – 2 تعادل – 3 هزيمة – سجل 10 أهداف – استقبل 11 هدفا)

- 6 مباريات للزمالك أمام الإفريقي (3 فوز – 3 هزيمة – سجل 8 أهداف – استقبل 10 أهداف)

- 6 مباريات للزمالك أمام الصفاقسي (4 فوز – 1 تعادل – 1 هزيمة – سجل 9 أهداف – استقبل 3 أهداف)

ماذا يفعل الزمالك على الأراضي التونسية؟ خاض فريق الزمالك 13 مباراة ضد أندية تونس بالبطولات الإفريقية على الملاعب التونسية، حقق انتصارين فقط، وخسر 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهم، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 13 هدفا، واستقبلت شباكه 26 هدفا خلال مواجهاته ضد التوانسة على أرضهم.