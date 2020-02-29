الأهلي غدا أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلي لخوض مباراته أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر اقامتها غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في السادسة مساءا.

وقد انهي الأحمر تدريباته لخوض اللقاء، حيث يدخل المباراة بعد حصوله على قدر كبير من الراحة، بعد عدم لعبه مباراة القمة أمام الزمالك، والتي انسحب منها الأبيض،وبذلك تكون أخر مباراة خاضها يوم الخميس الماضي.

وقد عقد اليوم المدير الفني رنيه فايلر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، بمقر النادي بالجزيرة، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بلقاء الغد، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.

كما تم الاتفاق على زي النادي الأهلي حيث سيرتدي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وكذلك سيرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، أما عن صن داونز فسيرتدي القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء والطاقم الأخضر لحارس المرمى، وطاقم التحكيم باللون الأسود.