أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1 فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1 فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3. كارتيرون: الزمالك قطع نصف الطريق للتأهل وعلينا القتال فى رادس أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما اليوم بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كارتيرون: عدم خوض القمة لم يخدمنا وعلينا أن نكون متواضعين كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه لا يرغب في الإفصاح عما قاله للاعبي فريق بين شوطى مباراة الزمالك و الترجي، من منطلق أنه مازالت هناك مباراة اياب، ونجحنا في فرض طريقة لعبنا." صور.. هجوم من لاعبى تونس والجهاز الفنى على حكم مباراة الزمالك والترجى عقب اللقاء دخل لاعبو الترجي التونسي، والجهاز الفني للفريق في اشتباكات مع المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الزمالك والترجي، عقب نهاية المباراة. ونجح الأمن المكلف بتأمين المباراة بستاد القاهرة الدولى فى حماية رضوان جيد، من اعتداءات لاعبي والجهاز الفني للترجي. حسام البدري و جهاز المنتخب فى مباراة الزمالك و الترجي بدوري أبطال أفريقيا حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي حضور مباراة الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا ومشاهدة اللقاء من مقصورة استاد القاهرة الدولي. Advertisements فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. استبعاد كهربا ورمضان صبحي أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي ، وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب الحكام سيلستين من راوندا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا. الأهلي يتراجع عن السفر لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة.. اعرف السبب تراجعت إدارة النادى الأهلى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج فى اليوم التالى لمباراة الذهاب بين الفريقين. الأهلي يتوصل لاتفاق لضم ظهير بيراميدز في الصيف توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

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