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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1
فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1
كارتيرون: الزمالك قطع نصف الطريق للتأهل وعلينا القتال فى رادس
صور.. هجوم من لاعبى تونس والجهاز الفنى على حكم مباراة الزمالك والترجى عقب اللقاء
حسام البدري و جهاز المنتخب فى مباراة الزمالك و الترجي بدوري أبطال أفريقيا
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