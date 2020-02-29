حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1 فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1 كارتيرون: الزمالك قطع نصف الطريق للتأهل وعلينا القتال فى رادس كارتيرون: عدم خوض القمة لم يخدمنا وعلينا أن نكون متواضعين صور.. هجوم من لاعبى تونس والجهاز الفنى على حكم مباراة الزمالك والترجى عقب اللقاء حسام البدري و جهاز المنتخب فى مباراة الزمالك و الترجي بدوري أبطال أفريقيا Advertisements فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز.. استبعاد كهربا ورمضان صبحي تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الأهلي يتراجع عن السفر لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة.. اعرف السبب الأهلي يتوصل لاتفاق لضم ظهير بيراميدز في الصيف

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