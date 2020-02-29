مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الأهلي وصن داونز بث مباشر

ينتظر ويترقي جماهير الأهلي هذه المباراة لرد الاعتبار بعدما خسر الأهلي من صند داونز في آخر لقاء لهما مارس 2019 بنتيجة 5 أهداف دون مقابل، في مباراة وصفت بأنها عار على تاريخ النادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لرد الاعتبار والفوز بنتيجة كبيرة على نادي صن داونز، وخصوصا بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة السوبر المصرية والخسارة من نادي الزمالك بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وينشر لكم موقع «الوفد» موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دور الثمانية في

دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 بعد يوم من مباراة الزمالك والترجي التونسي في نفس البطولة.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي وينطلق الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت السعودية والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز ويمكن مشاهدتها على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية بشكل حصري.

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وللراغبين في مشاهدة القناة بشكل مجاني فيمكنهم ذلك من خلال التردد الأرضي لمجموعة قنوات تايم سبورت.

واحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، حصيلة لعب 6 مباريات بفوزه في 3 مباريات، وتعادل مبارتان، وخسارة في مباراة واحدة، بينما احتل فريق صن داونز المركز الأول في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفوزه في 4 مباريات والتعادل مرتين فقط دون أي هزيمة.



لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)