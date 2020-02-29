شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن الانسحاب من القمة: لاعيبة الزمالك مش مكن وحافظت على ولادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنسحابه من مباراة القمة التي كان مقرر لها الإثنين الماضى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز مؤكدا أنه حافظ لاعبى الفريق الأبيض من الإجهاد.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" عدم لعب القمة حافظ على أولادى في الأهلى والزمالك ".

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تابع رئيس الزمالك :" لاعيبة الزمالك احرزوا هدفا في أخر دقيقة أمام الترجى وهذا معناه أنهم حصلوا على راحة بشكل جيد".

خرج الزمالك بنتيجة مرضية بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت تفوق الفريق الأبيض الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب بطل تونس ويسقطه في أقل من أسبوعين بهزيمة ثقيلة بعد الفوز عليه في السوبر الإفريقي بنفس النتيجة.