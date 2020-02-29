شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أعتذر لأى فرد تونسى عن التجاوزات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن التجاوزات التي حدثت ضد جماهير الترجى التونسى في ستاد القاهرة.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" جمهور الزمالك واعى ومحترم وأشكر اللاعبين اللذين أثبتوا أنهم رجالا على قدر المسئولية التي كانت موكلة لهم".

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خرج الزمالك بنتيجة مرضية بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت تفوق الفريق الأبيض الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب بطل تونس ويسقطه في أقل من أسبوعين بهزيمة ثقيلة بعد الفوز عليه في السوبر الإفريقي بنفس النتيجة.