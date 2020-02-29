كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الأساسيين أمام الترجي راحة السبت

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا أمام الترجي التونسي راحة من التدريبات السبت، بينما يخوض بقية اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي. يخوض بقية اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي. ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة الترجي في تونس بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل. أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل. وفاز الزمالك على الترجي مساء الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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