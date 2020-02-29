اتحاد الكرة يطلب خطابا رسميا بالحالة المرورية يوم "القمة"

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات الأمنية خطابا رسميا بالحالة المرورية والأمنية في القاهرة يوم 24 فبراير الحالي التي اطلع عليها الرأي العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من مواد فيلمية وصوتية، وذلك لتحديد المتسبب في تخلف فريق

نادي الزمالك عن مباراته أمام الأهلي ضمن مسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددا لإقامتها في ذلك اليوم إعمالا بنص اللوائح المنظمة للمسابقة.

ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولي

لكرة القدم ردا على استفسار مندوبيه عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية في ذلك اليوم، كما سيرفع الاتحاد المصري معه تقريره الذي يؤكد خلاله على ثقته في الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد وهو ما مكنها من تنظيم بطولتين كرويتين كبيرتين بمعايير عالمية خلال العام المنصرم.