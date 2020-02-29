رياضة | بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الزمالك والترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، اعتراضات قوية من جانب الجهاز الفني للفريق التونسي واللاعبين، على الحكم المغربي رضوان جيد، عقب نهاية المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

واحتج الجهاز الفني لفريق الترجي بقيادة معين الشعباني ولاعبي الفريق على المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق ضد الزمالك، واندفع "الشعباني" نحو حكم اللقاء، للاعتراض على قراراته ولكن الأمن فرض سياجا أمنيا حوله خوفا من الاعتداء عليه من جانب المدرب الغاضب.

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كما حدثت بعض الاحتجاجات من جانب لاعبي الترجي على الحكم المغربي بعد هدف الزمالك الثاني، وركلة الجزاء التي سجل منها محمود علاء الهدف الثالث للفريق الأبيض.

ووجه معين الشعباني رسالة لجماهير الزمالك عقب انتهاء مباراة الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، حيث أشار للجماهير بإشارة مفادها انه فريقه سوف يفوز على بثنائية نظيفة في لقاء الإياب وسيتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وفاز الزمالك على نظيره الترجي 3 / 1 في لقاء اليوم، ويلتقي الفريقين يوم 6 مارس المقبل على الملعب الأولمبي في رادس ضمن مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.