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جوارديولا يؤكد غياب الفرنسي لابورت أربعة أسابيع عن مانشستر سيتي

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بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي

قال جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن ايمريك لابورت مدافع الفريق من المحتمل غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

وتعرض المدافع الفرنسي للإصابة في المباراة التي لعبها فريقه أمام الإسباني في ، حيث أكد جوارديولا أنها في أوتار الركبة.

وأضاف جوارديولا في حديث مع الصحفيين : "لابورت يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ثلاثة أسابيع أكثر أو أقل سيغيب عنها".

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وتابع : "لسوء الحظ تأتي الإصابة مرة أخرى بعد غيابه أربعة أو خمسة أشهر".

وعاد المدافع الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة في كانون ثان / يناير الماضي، بعد خمسة أشهر من إجراءه لعملية جراحية بعد إصابة خطيرة في الركبة في آب / أغسطس من عام 2019 .

ويواجه مانشستر سيتي فريق أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأحد، حيث يتطلع للفوز باللقب للمرة الرابعة في أخر خمس سنوات.

 

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