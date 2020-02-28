شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قنوات «أون تايم سبورتس» الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن الاثنين 2 مارس، هو موعد بداية إرسال قنوات أون تايم سبورتس، وقد تم سابقا الإعلان أن مجموعة «المتحدة للخدمات الإعلامية» بالاشتراك مع «الهيئة الوطنية للإعلام» ستقدمان معا باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهى باقة «أون تايم سبورتس» ON Time Sports وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات أون سبورت، والتى تم إطلاقها نهاية 2016، وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر على النايل سات وقناة «تايم سبورت» الفضائية، والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، حيث تأتى هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينهما.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الاثنين، هو موعد جماهير الرياضة المصرية والعربية مع انطلاق تلك الباقة الرياضية المميزة والتي تبدأ إرسالها بقناتين هما أون تايم سبورتس وأون تايم سبورتس 2 وترددهما هو نفس التردد الذي كان مخصصا لأون سبورت وهو 10853 أفقى وتتميز قنوات أون تايم سبورتس بخريطة قوية تغطى كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة والفروسية والاسكواش وكافة اللعبات الرياضية الأخرى.

وكشف «صالح» عن الخريطة البرامجية للقنوات فأوضح أن قناة أون تايم سبورتس بها مجموعة من البرامج الرائعة مثل «ملعب أون تايم» والذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير والإعلامى سيف زاهر ويذاع البرنامج طوال الأسبوع في الحادية عشر مساء وبرنامج «ستاد مصر» والذي يغطى مباريات كرة القدم طوال الأسبوع ويقدمه الإعلاميون تامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبدالجواد، بالإضافة إلى سيف زاهر وأحمد شوبير ومعهم كوكبة من أعتى المحللين مثل أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام والشيخ طه إسماعيل وعبدالظاهر السقا ووليد صلاح ومحمد عمر ومحمد أبوالعلا، وفقرات التحكيم مع أحمد الشناوى وسمير عثمان، وكوكبة من المراسلين الأكفاء في الملاعب، بالإضافة إلى البرنامج الصباحى «بي أون تايم» والذي تقدمه أميرة جمال وكريم رمزى من السبت للخميس الساعة 11 صباحا.

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وأضاف أنه على أون تايم سبورتس 2 تجد عددا من البرامج المميزة مثل برنامج «جمهور التالتة» والذي يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق من السبت للأربعاء الساعة 10 مساء، وبرنامج «دقيقة 60» ويقدمه يحيي حمزة ومحمود بدراوى من السبت للخميس الساعة 7 مساء، أما برنامج «ملاعب الأبطال» والذي يقدمه ميرهان عمرو وشيما صابر من السبت للأربعاء الساعة 9 مساء، وبرنامج «أون سبوت» والذي تقدمه شيما صابر كل جمعة الساعة 7 مساء.

الجدير بالذكر أن الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد صرح بأن قنوات أون تايم سبورتس ستكون على تطور لما تم بناؤه من قبل في المجموعة سواء في قنوات أون سبورت، أو التجربة الناجحة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز كذلك التمكين من الحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصرى والعربى.

وسيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية، وفريق من المحترفين في العمل الرياضى التلفزيونى في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية كما أكد أن كافة الترتيبات قد أوشكت على النهاية في انتظار ضربة البداية يوم الاثنين 2 مارس.

وأشاد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، مؤكدا اعتزازه بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضى مميز، وبالشكل العالمى الذي يشاهده المشاهد المصرى. وأكد زين استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.